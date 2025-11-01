Antalya'da 37 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Muratpaşa ilçesinde Onur Doker isimli 37 yaşındaki bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Kayseri'den Antalya'ya geldi.
Eve giremeyen Bektaş'ın ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İçeri giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Doker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve polisin incelemesinin ardından, Doker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel