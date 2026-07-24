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Basın Bayramı'nda Gazetecilik Vurgusu

Basın Bayramı'nda Gazetecilik Vurgusu
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Corendon Airlines işbirliğiyle, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Corendon Airlines işbirliğiyle, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, AGC Başkanı İdris Taş, Corendon Airlines Yönetim kurulu Üyesi Batuğhan Karaer ve gazeteciler bir araya geldi.

Taş, buradaki konuşmasında, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ve ülkede gazetecilerin bir meslek yasasının olmadığını belirtti.

Yasanın çıkması ve bununla gazetecilerin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Taş, "Bu kentte icra ilanlarının en az yüzde 75'inin Antalya'daki tüm medya organlarına verilmesini istiyoruz. Bunun başka çözüm yolu yoktur. Gazeteciler bu mesleği yapmak istiyorsa ekonomik bağımsızlığını elde etmek zorunda." dedi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Taş, basın çalışanlarının bayramını kutladı.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da basın mensuplarının kamu görevlilerinin destekçisi olduğunu söyledi.

Kente yapılan hizmetleri gazetecilerin duyurduğunu dile getiren Solmaz, "Kamu görevlisinin bölgesine yapmaya çalıştığı hizmetleri en objektif ve niyetini anlaşılır kılan, topluma bunu hissettirerek yansıtan gerçek basın mensupları sayesinde hem bölgenin değerinin hem de hizmet etme niyetiyle gelmiş olan görevlilerin, gazetecilerle beraber önemli hizmet verdiğinin bilincindeyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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