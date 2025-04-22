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Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: İl Sağlık Müdürü Çocukları Ziyaret Etti

Antalya'da 23 Nisan Coşkusu: İl Sağlık Müdürü Çocukları Ziyaret Etti
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Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde eğlenirken, Özkan hediye verip onlarla sohbet etti.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Servisi, düzenlenen etkinlikte hastane yönetimi ve sağlık çalışanları tarafından Türk bayrağı ve renkli balonlarla süslendi. Etkinlikte müzik eşliğinde dans eden çocuklar hem eğlendi hem de moral buldu.

Özkan'a ziyarette hastane Başhekimi Uzm. Dr. Recep Yıldırım ve hastane yöneticileri de eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Özkan, burada tedavi gören çocukların bayramını kutladı. Servisleri tek tek ziyaret eden Özkan, çocuklarla sohbet ederek, hediye verdi.

23 Nisan'ın tarihsel ve kültürel önemine de değinen Özkan, bu özel günün çocukların hayal gücü ve umutlarıyla daha da anlam kazandığını kaydetti.

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Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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