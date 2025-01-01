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Antalya'da 2025 Yılına Denizde 'Merhaba' Dedi

Antalya'da 2025 Yılına Denizde 'Merhaba' Dedi
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde 'Yaz kış denize girenler' grubu, 2025 yılına denizde girerek kutlama yaptı. Grubun üyeleri, yeni yıl dileklerini barış ve sağlık üzerine kurdu.

Antalya'da yeni yıl kutlamaları kapsamında bazı vatandaşlar, 2025 yılına denizde "merhaba" dedi.

Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yakarak eğlendi.

Gruptakiler daha sonra Türk bayraklarıyla 2024'ün son dakikasında 10'dan geriye sayarak, 2025'in ilk dakikasında denize girip bir süre yüzdü.

Denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan grup üyelerinden Nail Avcı, yeni yılda geleneklerini sürdürdüklerini anlattı.

Denizin sağlık getirdiğini söyleyen Avcı, "Sağlık için denizdeydik. Her zaman denize girmeye devam edeceğiz. 'Yeni yılda barış' diyerek denize girdik. Bu yıl için ülkemizde ve dünyada barışı diliyoruz." diye konuştu.

Grup üyelerinden Fazıl Tuncer de yaklaşık 18 yıldır yaz kış denize girdiklerini söyledi.

Suyun soğukluğunun kendilerini rahatsız etmediğini ifade eden Tuncer, tüm dünyaya mutluluk ve huzur diledi.

Denize girenlerden 9 yaşındaki Çınar Dağlı da ikinci kez yeni yılı denizde karşıladığını belirtti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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