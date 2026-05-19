Antalya'da paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi tarafından Varyant Seyir Terası'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Varyant'tan metrelerce yüksekliğe havalanan yamaç paraşütünden kadın pilot Konyaaltı Sahili üzerine serbest atlayış gerçekleştirdi.

Dört paramotor da denizin üzerinde uçuş yaparak, havai fişek ve ışıklı gösteri sundu. Seyir terasında toplanan binlerce Antalyalı ve yabancı turistler, bayrak sallayarak, alkışlayarak gösteri sunan pilotlara destek verdi.

THK Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı taşındı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki Varyant'ta düzenlenen fener alayı için de 400 metrelik Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Protokolün de katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlikler, burada konserle devam etti.