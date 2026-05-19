Haberler

Antalya'da paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi 400 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paramotor havai fişek gösterisi ve fener alayı düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi tarafından Varyant Seyir Terası'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Varyant'tan metrelerce yüksekliğe havalanan yamaç paraşütünden kadın pilot Konyaaltı Sahili üzerine serbest atlayış gerçekleştirdi.

Dört paramotor da denizin üzerinde uçuş yaparak, havai fişek ve ışıklı gösteri sundu. Seyir terasında toplanan binlerce Antalyalı ve yabancı turistler, bayrak sallayarak, alkışlayarak gösteri sunan pilotlara destek verdi.

THK Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı taşındı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki Varyant'ta düzenlenen fener alayı için de 400 metrelik Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Protokolün de katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlikler, burada konserle devam etti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

Daha 18 yaşındaydı! Cansız bedeni korkunç halde bulundu
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı