Antalya'da 15 Bin Adet Ecstasy Hap ile Yakalanan 2 Uyuşturucu Kaçakçısı Tutuklandı

ANTALYA'da 15 bin adet ecstasy hap ile yakalanan 2 uyuşturucu madde kaçakçısı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, A.K. ve T.Ö. isimli şüphelilerin başka illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri evlerinde depoladığı, satışı ve dağıtımını yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen 15 bin adet ecstasy hapa el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.