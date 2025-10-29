Haberler

Antalya'da 102. Cumhuriyet Yılı Fener Alayı Coşkusu

Güncelleme:
Antalya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı. Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerledi.

ANTALYA'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Fener Alayı'nda binlerce kişi Atatürk fotoğraflı meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Antalya'da Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Fener Alayı düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın Atatürk fotoğraflı meşaleler ve bayraklarla marşlar söyleyerek gerçekleştirdiği yürüyüş, geleneksel hale geldiği gibi Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyant noktasından başladı. Fener Alayı'na Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK üyeleri de katıldı.

Yürüyüşte öğrenciler tarafından 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Sloganların atıldığı, marşların söylendiği Fener Alayı, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Bazı vatandaşların bebekleri ve çocuklarıyla, bazılarının ise evcil hayvanlarıyla katıldığı yürüyüşe 7'den 70'e katılım sağlandı.

Fener Alayı güzergahı İl Emniyet Müdürlüğü'nce demir bariyerlerle kapatılırken, yürüyüş alanına birçok noktadan giriş noktası da oluşturuldu. Yürüyüşün ardından 70'i aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu adına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir birer konuşma yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Candan Erçetin konseriyle devam etti.

Haber: Mehmet ÇINAR- Semih ERSÖZLER- İrem BAŞDAŞ- - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

