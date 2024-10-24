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Antalya'da 101 Sanatçıdan Oluşan Karma Sergi Açıldı

Antalya'da 101 Sanatçıdan Oluşan Karma Sergi Açıldı
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Antalya'da 'Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Sanatçı ve 101 Eser' isimli karma sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 101 sanatçının eserleri farklı disiplinlerde sergilendi ve büyük ilgi gördü.

Antalya'da "Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Sanatçı ve 101 Eser," isimli karma sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde açılan sergide 101 sanatçının resim, seramik, heykel, ebru, dijital baskı, dokuma, görsel sanatlar ve mozaik gibi farklı disiplinlerdeki eserleri sergilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, sergiye vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

İranlı sanatçı Shabnam Majd, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Ben Bu Şehre Aşığım" isimli kitabından esinlenerek Antalya'ya duyduğu sevgiyi resmettiğini kaydetti

Merhum sanatçı Fikret Otyam'ın eşi Filiz Otyam, kendisinin ve eşinin eserinin sergilendiği bu etkinlik için Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Sanatseverler, 31 Ekim'e kadar sergiyi ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

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