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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını
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Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde çıkan yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı. 10 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

10 HEKTAR ALAN YANDI

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde çıkan ve 2,5 saatte kontrol alınan yangında 10 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü. Diğer yandan yangının çıktığı alanın ortasında, helikopter ve arazözlerin su ikmali yapabilmesi için kurulan yangın havuzu görüldü. Yanan alan ile ortasından geçen yol nedeniyle yangından etkilenmeyen alan dron da ile görüntülendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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