Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıkları yargılanıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile diğer tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı duruşmaya katılmazken, taraf avukatları salonda yer aldı.

Duruşmada, daha önce mahkemece haklarında "rüşvet vermek" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkeme dosyasına eklendi ve davada yargılanan sanık sayısı 50'ye yükseldi

İddianamede, sanıklardan Y.Y, D.D. ve M.E'nin, "zincirleme rüşvet vermek", S.T'nin "icbar suretiyle irtikap suçuna yardım etme", H.I, M.A.K, İ.T. ve F.B'nin "rüşvet vermek", S.K. ve M.S.A'nın "zincirleme rüşvet vermek ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılması istendi.

Önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanan S.T. ile suçtan zarar gören müşteki olarak ifade veren Y.Y, H.I, M.A.K, S.K, M.S.A, D.D, İ.T, F.B. ve M.E'nin ifadeleri alındı.

"İşlerin yürümesi için parayı Gökhan Böcek'e verdim"

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuksuz sanık Y.Y, 2025 yılında başka bir suçtan tutuklandığını ve daha sonra tahliye edildiğini söyledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına kendisinin geldiğini ve Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiğini belirten Y.Y, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 115 milyon liraya yakın alacağına karşılık 8,5 milyon lira vermek zorunda kaldığını savundu.

Kar oranı yüksek bir iş yapmadığını iddia eden Y.Y, ifadesini şöyle sürdürdü:

"100'e yakın personelim var, maaşları var. Mağduriyet yaşamamak için 8,5 milyon lira vermeye razı oldum. Anadolu Reklama ödeme yapmaya razı oldum. Muhittin Böcek seçim zamanında destek olmamı istedi. Ben de destek olmak veya olmamak için bir şey söylemedim. Daha sonra Gökhan Böcek'le görüştük. Gökhan Böcek eşinden ayrıldığını, boşanması gerektiğini anlatarak yeniden evlenmek için 30 milyon lira istedi. İşlerin yürümesi için bu parayı Gökhan Böcek'e verdim."

İskan karşılığı daire istendi iddiası

M.A.K. ise 2016 yılında iskan almak için Antalya Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını ancak başvurularının bekletildiğini öne sürdü.

İskanı almak için istenilenleri vermek zorunda kaldığını iddia eden M.A.K, "Bu görüşmeleri tutuksuz sanık Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı T.S. ile yaptık. Bir daire Muhittin Böcek'e verilmek üzere tutuksuz sanık İ.E'nin üzerine kayıt yapıldı." dedi.

H.I. ise inşaatına iskan almak için Antalya Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını, ancak başvuruya yanıt alamayınca T.S. ile yaptıkları görüşmede, bir dairenin Muhittin Böcek'e verilmesi gerektiğini, yoksa iskanın bekleyeceğinin kendisine söylendiğini ileri sürdü.

Mecbur kaldığı için bir dairenin kendilerinden zorla alındığını savunan H.I, "Daireyi alınca iskanı verdiler. Alan razı veren razı durumuna getirdiler." dedi.

S.K, Kepez ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ANTEPE'nin kentsel dönüşüm projesini tamamladığını belirterek, işlerinin hızlanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkan Vekili olan S.T'nin Muhittin Böcek'e verilmek üzere kendisinden 6 dükkan talep ettiğini, kendisinin ise 5 dükkan verdiğini iddia etti.

Diğer sanıklar İ.B. ve F.B. ise daha önce verdikleri ifadelerin geçerli olduğunu beyan etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Kaynak: AA