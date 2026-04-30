Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 34 gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 34 gözaltı kararı
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma yapıldı. Soruşturma kapsamında; aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında; 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için hastanede olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET'in eski müdürü C.T., daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanıp son duruşmada serbest bırakılan iş insanı M.O.K., ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü A.N.B., Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İ.O., ANET yöneticisi E.K.B, ANET Müdürü V.N., Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş. Genel Müdürü K.K.T. de yer aldı.

Altın Portakal Film Festivali'nin yönetmenliğini yapan A.B. ve D.Y., Gastronomi Festivali'nin yönetmeni G.S., iş insanları L.Ş., O.B., N.T., A.K.K., N.D., A.E.E., K.A.B., Ç.S., M.T.A., İ.K., H.K., H.V., M.E.G., K.Y. M.L.F., C.M., belediye çalışanı G.K., K.K., eski belediye çalışanı A.A., şirket çalışanları İ.Ö., A.S., ASAT çalışanı A.G. hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Daha önce Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı olarak görev yapan ancak cinayet suçlamasıyla cezaevinden bulunan Durmuş Ali Arslan hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

BÖCEK'İN GELİNİ İLE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturması kapsamında; Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Zuhal Böcek ile 1 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
