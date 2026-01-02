Haberler

Antalya'da çiftçilere 403 milyon liralık enerji desteği sağlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019-2025 yılları arasında çiftçilere 403 milyon lira enerji desteği sağladı. Güneş Enerji Santralleri ile tarımsal sulama için elektrik tüketimine destek oldular.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2019-2025 yılları arasında çiftçilere 403 milyon liralık enerji desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Güneş Enerji Santralleri (GES) yatırımlarıyla çiftçilerin tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimlerine destek oluyor.

Bu kapsamda belediye, GES'ler ile ürettiği yıllık ortalama 8 milyon 500 bin kilovat elektrik ile 52 sulama kooperatifine bağlı yaklaşık 19 bin çiftçi ailesine yaklaşık 345 milyon liralık destek sağladı.

İşletmesi büyükşehir belediyesinde olan sulama tesislerine ise 58 milyon liralık destekte bulundu.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor, çocuklar bile gözaltında

Dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
İran'da dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor, çocuklar bile gözaltında

Dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi