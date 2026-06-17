ANSET'e üçüncü dalga operasyonda 'mal varlıklarına el koyma' kararı

ANTALYA'da, Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında, taşınmaz edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu tespit edilen tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T.'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet', 'Suçtan elde edilen gelirin aklanması', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; hazırlanan mülkiye başmüfettişi tevdi raporu, bilirkişi raporu ve yapılan araştırmalarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma kapsamında, daha önce düzenlenen operasyonlarda, aralarında görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer'in de bulunduğu 35 kişi hakkında 30 Nisan'da işlem yapıldı; 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrollü olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler doğrultusunda ihale onay makamı, ihale komisyonları ile muayene-kabul ve kontrol teşkilatlarında görev alan şüphelilere yönelik 13 Mayıs'ta ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı. Usulsüzlük tespit edilen ihalelerde görev alan bazı belediye çalışanlarının, yapılmayan işleri yapılmış gibi göstererek mal ve hizmet alımına ilişkin evrak düzenledikleri ve bu belgeleri ihale komisyonu üyelerine imzalattıkları yönünde ifadeler bulunduğu iddia edildi. Ayrıca, tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri tespit edildiği kaydedildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, belediye çalışanı 8 kişi ile Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T. olmak üzere toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T., şube müdürü B.A., vardiya amiri D.A., vardiya amiri E.B., eğitmen N.I., büro memuru R.S.Ö., kültürel hizmet görevlisi S.Ü. ve eğitmen Ş.A., operasyon kapsamında gözaltına alındı. Arkeolog M.Ş.'nin ise İstanbul'a davet edilmek suretiyle temin edilerek ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer'in mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı