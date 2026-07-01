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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fas'ın Tanca şehrinde düzenlenen Metropolis Genel Kurulu'nda Metropolis International Training Institute (MITI) Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildi. Ayrıca Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, 2027-2029 dönemi için Metropolis Yönetim Kurulu Saymanı seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirilen Metropolis Genel Kurulu'na Antalya Büyükşehir Belediyesini temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir katıldı.

Metropolis'in 2024-2026 dönemindeki çalışmalarının değerlendirildiği genel kurulda, 2027-2029 Stratejik Eylem Planı ele alındı.

Metropolis Yönetim Kurulu'nda görev alacak Genel Kurul üye seçimlerinde Demir, 2027–2029 dönemi için Metropolis Yönetim Kurulu Saymanı seçildi. Metropolis'in en üst karar organı olan yönetim kurulu bünyesinde yürütülen saymanlık görevi, organizasyonun mali yapısının yönetimi, bütçe süreçlerinin gözetimi ve kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından stratejik önem taşıyor.

Genel kurulda alınan bir diğer karar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Metropolis International Training Institute (MITI) Eğitim Merkezi olarak yetkilendirilmesi oldu.

Antalya'nın MITI Eğitim Merkezi olarak kabul edilmesiyle, Büyükşehir Belediyesi uluslararası eğitim programlarına ev sahipliği yapabilecek, küresel ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunabilecek. ???????

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
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