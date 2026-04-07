Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ALDAŞ'a yönelik soruşturmada Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu yargılanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin yürütülen soruşturmada, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince cezaevindeki şüpheli Muhittin Böcek'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alındı.

Hakimlik, Böcek'in "zimmet" ve "zimmet suçlarının işlenmesine göz yumma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddialarıyla ilgili 14 Ocak'ta aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında olduğu ve 1'inin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirilmişti.

Gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan yargılanmasına devam ediliyor.