Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ALDAŞ'a yönelik soruşturmada Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ şirketine yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, tutuklu yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi. 399 milyon lira kamu zararı iddialarıyla yargılanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu yargılanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin yürütülen soruşturmada, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince cezaevindeki şüpheli Muhittin Böcek'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alındı.

Hakimlik, Böcek'in "zimmet" ve "zimmet suçlarının işlenmesine göz yumma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddialarıyla ilgili 14 Ocak'ta aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında olduğu ve 1'inin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirilmişti.

Gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar