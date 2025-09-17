Antalya Barosu Yangın Faciasında Adalet Talep Etti

ANTALYA Barosu, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından adalet talebini yineledi. Yangında otelde bulunan kişilerin odalardaki çarşaflarla kurtulmaya çalışmasını simgeleyen beyaz çarşafların sarkıtıldığı Barohan'ın önünde açıklama yapan Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, sorumluların eksiksiz yargılanması gerektiğini söyledi.

Geçen ocak ayında Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili dava 22 Eylül'de görülecek. Dava öncesinde Antalya Barosu, yangında otelde bulunan kişilerin odalardaki çarşafları kullanarak kurtulmaya çalışmasını simgeleyen beyaz çarşaf sarkıtarak, farkındalık yarattı. Barohan önünde açıklama yapan Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, bilirkişi raporlarında açıkça belirtilmesine rağmen bazı kurumların ve yetkililerin hala davaya dahil edilmediğini söyleyerek, "36'sı çocuk 78 yurttaşımızın hayatını kaybettiği facianın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Davanın ilk celsesine Antalya Barosu adına ben ve arkadaşlarım da katıldık. İkinci celsesi 22 Eylül'de gerçekleştirilecek. Fakat soruşturmanın ilk aşamasından itibaren özellikle bilirkişi raporunda belirtilen bazı kişilerin yargılamaya dahil edilmediği karşımıza çıkıyor" dedi.

'İHMALİ OLAN HERKES YARGI ÖNÜNE ÇIKMALI'

Olayda ihmali bulunan tüm kişi ve kurumların sanık sandalyesine oturması gerektiğini belirten Bozaner, "Bu vahim olay Cumhuriyet tarihinin en büyük facialarından biri. Denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen görevlileri, otel yönetimi ve çalışanlar dahil herkesin yargılanması gerekiyor. Belki giden canlar artık geri gelmeyecek ama bu gibi felaketlerin bir daha yaşanmaması adına, sorumluların hak ettiği cezaları alması lazım ki hem geride kalanların, hem kamunun vicdanı bir nebze rahatlasın" diye konuştu.

'AİLELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Antalya Barosu olarak tüm yaşam hakkı ihlallerine karşı ailelerin, bu mücadeleyi sürdürenlerin yanında olduklarını belirten Bozaner, "O günkü olayda çarşafları sarkıtmak suretiyle kurtulmaya çalışan ebeveynlerin, anne ve babaların, çocukların hatırasına da bir nebze olsun hatırasını yad etmek konusunda bir çalışma yapmak istedik. Antalya Barosu olarak bu davanın ve ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.