Antalya-Astana Uçağında Kavga: Uçuş Erzurum'a İniş Yaptı
Pegasus Hava Yolları'na ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta yolcular arasında çıkan kavgaya müdahale eden pilot, uçağı Erzurum Havalimanı'na indirdi. Kavgaya karışan Ukraynalı bir çift ile iki Kazak kadın birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili dört yolcu sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü. Uçak, kavga eden yolcuları bıraktıktan sonra seferine devam etti.
Antalya- Astana seferini yapan yolcu uçağı, yolcular arasında yaşanan kavga üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta, yolcular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pilotun yetkisi doğrultusunda uçak saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.
İhbar üzerine havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor.
Öte yandan kavgaya karışan yolcuları Erzurum Havalimanı'na bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.