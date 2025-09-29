Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Öğrenci Filmleri Finalistleri Açıklandı

(ANTALYA) - Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması"nda finalistler açıklandı.

Bu yıl 24 Ekim ile 2 Kasım 2025 tarihleri arasında 62'ncisi gerçekleştirilecek Altın Portakal Film Festivali'nde sinema eğitimi alan öğrencileri desteklemek, onları profesyonel çevrelerle bir araya getirmek ve yaratıcı potansiyellerini güçlendirmek amacıyla düzenlenecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kalan 10 proje açıklandı.

Türkiye genelindeki 75 farklı sinema okulundan 34 projenin başvurduğu Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın Ön Seçici Kurulu'nu yönetmen ve senarist Aydın Sayman ile yönetmen Onur Güler oluşturdu.

Festivalde finale kalan okullar ve öğrenciler, festival programındaki yerli ve yabancı son dönem filmlere akredite olacak; festival süresince sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek. Yarışmada, "En İyi Film" seçilen öğrenci filmi de Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak öğrenci filmleri şunlar:

-Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü "Seni Görebilecek Miyim Anne?" – Hasan Hüseyin Korkmaz

-Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü "Köye Dönerken" – Musa Uysun

-Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü "Sahnenin Kadınları" – Mustafa Uçar

-Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema Televizyon Bölümü "Buharlaşır Tüm Katı Olanlar" – Baturay Tunçat

-İstanbul Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü "Kusursuz Ölçü Nedir?" – Eylül Babur

-İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü "Tümseğin Uğultusu" – Abdurrahim Karabulut

-İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü "Sevim" – Yağmur Canpolat

-Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo Televizyon Programcılığı "Sazdan Örülen Hayat" – Zeynep Aslı Yoncu & Zübeyde Melek Algül

-Mardin Artuklu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü "Çukurova'nın Kara Ekmeği" – Onur Sürek

-Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü "RAH" – Beyza Nimet Emişen