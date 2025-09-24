Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali için Venüs Heykelleri Yerleştirildi

62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, kentin çeşitli noktalarına 62 altın renginde Venüs heykeli yerleştirilmeye başlandı. Festival, 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

Festival kapsamında, bakımları yapılan ve elinde portakal tutan altın renkli 62 Venüs heykeli, kentin işlek caddelerini süsleyecek.

Heykeller, ilk olarak festival heyecanının yaşandığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanındaki Antalyaspor Kavşağı'na yerleştirildi.

Festival coşkusuna renk katacak heykeller, Beach Park girişi, Üç Kapılar, Havalimanı, Selekler Çarsısı, Kepez üstü gibi şehrin önemli cadde ve kavşaklarındaki yerlerini de alacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
