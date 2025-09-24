Antalya Altın Portakal Film Festivali için Venüs Heykelleri Yerleştirildi

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarına Venüs heykeli yerleştirilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

Festival kapsamında, bakımları yapılan ve elinde portakal tutan altın renkli 62 Venüs heykeli, kentin işlek caddelerini süsleyecek.

Heykeller, ilk olarak festival heyecanının yaşandığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanındaki Antalyaspor Kavşağı'na yerleştirildi.

Festival coşkusuna renk katacak heykeller, Beach Park girişi, Üç Kapılar, Havalimanı, Selekler Çarsısı, Kepez üstü gibi şehrin önemli cadde ve kavşaklarındaki yerlerini de alacak.