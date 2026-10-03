Antalya Alanya'da sağanak pazar yerini vurdu, esnaf su giderlerine çözüm istedi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle pazar yerinde su baskını meydana geldi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler de trafikte araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında da tezgahların bir kısmı su altında kaldı. Pazarcılık yapan esnaf, su baskınlarından olumsuz etkilendi.

Pazar esnafından Necati Saruhan, yaptığı açıklamada, sağanakla oluşan su birikintilerinin pazar yerinde su baskına neden olduğunu söyledi.

Zor durumda kaldıklarını belirten Saruhan, "Her yağmur yağdığında biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Buranın bir an önce su giderlerinin genişletilmesini bekliyoruz. Pazarcı arkadaşlarımız da suyu kendi imkanlarıyla tıkanan giderleri açarak boşaltmaya çalıştı." dedi.

Kaynak: AA