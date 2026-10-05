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Antalya Alanya'da kamyonetin 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

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Antalya Alanya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet motosikleti yaklaşık 50 metre sürüklerken, kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.S. (37) idaresindeki kamyonet, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Tayfun Arlı (20) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmayla birlikte kamyonet, motosikleti yaklaşık 50 metre sürükledi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arlı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinden kaçan sürücü B.S, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Öte yandan çarpışmanın ardından kamyonetin motosikleti sürüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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