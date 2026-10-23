Antalya Alanya'da jandarma, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü yakaladı

Antalya Alanya'da jandarma, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama suçlarından cezaları bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.G. ile "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.C'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA