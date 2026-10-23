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Antalya Alanya'da jandarma, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü yakaladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama suçlarından cezaları bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.G. ile "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.C'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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