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Alanya'da döviz bürosuna silahlı soygun girişimi

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde döviz bürosuna gelen maskeli ve silahlı şüpheli soygun girişiminde bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde döviz bürosuna gelen maskeli ve silahlı şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheli, arbede sırasında komşu esnafın dükkana gelmesiyle kaçtı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki döviz bürosunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen maskeli ve silahlı şüpheli döviz bürosu işletmecisi Y.E.'den para istedi. Şüpheli ile Y.E. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Y.E. yüzüne darbe aldı, şüpheli de para alamadan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'ÜSTÜNE ATLAMAYA ÇALIŞTIM, SILAHINI DOĞRULTTU'

Olay sırasında yan dükkandaki esnaf Deniz Demez (42), "İçeriden farklı sesler geldi. Merdivenlerden yukarı bir kişi gördüm. İş yeri sahibi yerde yatıyordu. Ben de şüphelinin üstüne atlamaya çalıştım. Silahını doğrulttu. Ondan sonra kaçtı. Olay sonrası herkes toplandı. Polis geldi. İş yeri sahibinin sağlığı iyi. Hiçbir şey çalınmadı. Yüzü maskeliydi. Eldiven yoktu. Biraz uzun boyluydu. Genç olduğu belliydi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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