Antalya'da Sentetik Çim ve İzolasyon Şirketine Ait Depoda Yangın

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde sentetik çim ve izolasyon şirketine ait depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi AltınOluk Caddesi üzerinde yer alan sentetik çim ve izolasyon şirketine ait depoda, saat 10.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı