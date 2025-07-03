Antalya Aksu'da Çalılık Yangını Ormana Sıçradı

Antalya Aksu'da Çalılık Yangını Ormana Sıçradı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan çalılık yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, yerel halk da söndürme çalışmalarına katılıyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki çalılıkta çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Çamköy mevkisindeki çalılıkta saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Çalışmalara, havadan da yangın söndürme helikopteriyle destek verildi. Bölgede yaşayanlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının yerleşim bölgelerine sıçramaması için büyük çaba sarf ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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