Haberler

Antalya Akseki'de din görevlileri 8 ihtiyaç sahibinin evini gönüllü olarak boyadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Akseki'de din görevlileri 8 ihtiyaç sahibinin evini gönüllü olarak boyadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde 'Bir Oda, Bir Nefes Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların evleri din görevlilerince gönüllü boyanıyor. Projede Salihler, Çaltılıçukur, Taşlıca, Kepezbeleni ve Karakışla'da 8 ihtiyaç sahibinin yaşam alanı boyandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde hayata geçirilen "Bir Oda, Bir Nefes Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanları din görevlilerince gönüllü olarak boyanıyor.

Akseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Akseki İlçe Müftülüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, vakıf tarafından yapılan sosyal inceleme ve saha çalışmaları sonucu ihtiyaç sahibi haneler belirleniyor.

Belirlenen evlerin boya ve yardımcı malzemeleri SYDV tarafından karşılanırken, boya işleri ise İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlileri Hüseyin Çoban, Mevlüt Serin ve Fatih Özdemir tarafından gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Salihler, Çaltılıçukur, Taşlıca, Kepezbeleni ve Karakışla mahallelerinde toplam 8 ihtiyaç sahibinin yaşam alanları boyandı.

Din görevlisi Çoban, AA muhabirine, vatandaşların hayatına küçük de olsa bir dokunuş yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin kendileri için yalnızca bir boya çalışması olmadığını belirten Çoban, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giderek onların yaşam alanlarını daha temiz ve güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Biz de din görevlileri olarak gönüllü şekilde işin işçilik kısmını üstlendik. Bir vatandaşımızın yüzündeki mutluluğu görmek bütün yorgunluğumuzu unutturuyor. İmkanımız oldukça bu çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Karakışla Mahallesi'ndeki evi boyanarak daha temiz ve kullanışlı hale getirilen İbrahim Turgut da evindeki değişimin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Evimizi boyadılar, tertemiz yaptılar. Allah devletimizden ve emeği geçen hocalarımızdan razı olsun. Hepsi kendi işleri gibi uğraştı. Evimizin havası değişti, çok güzel oldu." diye konuştu.

"Bir Oda, Bir Nefes Projesi"nin, vakıf tarafından yapılacak sosyal inceleme ve saha tespitleri doğrultusunda, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanlarında sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı
Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Altında tüm hesaplar sil baştan
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu