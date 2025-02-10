Antalya, 2025 Yılı Çevre Başkenti Seçildi

Antalya'nın, Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlediği yarışmada 2025 yılının "Çevre Başkenti" seçildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nda gerçekleştirilen yarışmaya iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmaları içeren rapor sunuldu.

Raporu değerlendiren forum üyeleri, Antalya'yı "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uluslararası alanda kazandıkları ödüllerin yeni çalışmalar ve projeler için teşvik edici olduğunu belirtti.

Çalışmalara katkıda bulunan ekibine teşekkür eden Böcek, şunları kaydetti:

"Fark yaratan çevre projelerimizin ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekmesi bizlere mutluluk ve moral verirken, çevre ve doğa için daha fazla çalışma konusunda bizleri teşvik ediyor. Ortak değerimiz olan çevre konusunda işbirliği ve koordinasyon halinde çalışan ilgili birimlerimiz, çalışma arkadaşlarımızla peyzaj, tarım, ulaşım, enerji yönetimi, çevre sağlığı, su yönetimi, deniz kirliliği ve kontrolü, çevre eğitim ve bilinçlendirme gibi birçok alanda örnek uygulamaları kent genelinde yürütmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."???????