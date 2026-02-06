Haberler

Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenler için bir kısmı yıkılan kilisede ayin yapıldı
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı. Ayinde kaybedilenler için dualar edildi ve hatıralar anıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde bir kısmı yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nde, afette yaşamını yitirenler için ayin düzenlendi.

Merkez Antakya ilçesindeki duvarının bir bölümü ayakta kalan kilisede gerçekleştirilen ayini, pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen ayinde bazı katılımcılar gözyaşı döktü.

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, yaptığı konuşmada; tarih, inanç ve medeniyetlerin beşiği Antakya'nın en önemli sembollerinden olan kiliselerini yeniden inşa etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Çevresi temizlenen kilisede 3 yıl sonra ilk kez anma töreni yapıldığını belirten Hurigil, şunları kaydetti:

"En son depremden bir gün önce, 5 Şubat 2023'te yapılan kutsal ayinde bu mekanın içinden sesler yankılandı. Allah'a yakarışlar sunuldu. O gün tütsüler, mumlar yakıldı. Aradan 3 yıl geçti. O gün kutsal ayine son kez iştirak edenler için ilk kez bu mekanda anma töreni düzenleniyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız acı dolu gün hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Kaybettiğimiz her can, bir anne, baba, evlat, kardeş, arkadaş, komşu ve dosttu. Onları anarken gözyaşlarımıza engel olamıyor, acımızı kelimelere sığdıramıyoruz. Ancak biliyoruz ki onların hatırası kalbimizde yaşamaya devam edecek."

