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Antakya-Reyhanlı kara yolunda kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Antakya-Reyhanlı kara yolunda kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Antakya-Reyhanlı kara yolu Demirköprü Mahallesi mevkisinde seyir halindeki 31 ZL 234 plakalı kamyonette çıkan yangın, sürücünün emniyet şeridine çekip itfaiyeye bildirmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta hasar oluştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya-Reyhanlı kara yolu Demirköprü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZL 234 plakalı kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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