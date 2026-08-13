Haberler

Antakya'da Ev Yangını Söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu Mecdi Zimo'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...