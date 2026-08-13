Antakya'da Ev Yangını Söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu Mecdi Zimo'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA