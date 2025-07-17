Antakya'daki Ilgım Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık yapı denetim firması görevlisi Semir Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tanık, müşteki ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar müteahhit Salih Z, yapı denetim şirketi müdürü Edip T. ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Ahmet T. katılmadı.

Semir Y. savunmasında, Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasında bir kusuru bulunmadığını öne sürerek, inşaatın kendisinden başka birçok kurum ve kuruluşça denetlediğini belirtti.

Binanın yıkılmasının asıl faktörünün depremin şiddeti olduğunu savunan Semir Y, "Deprem doğal bir olaydır. Yaşadığımız depremin şiddetine hiçbir bina dayanamaz. Kronik rahatsızlıklarım var. Yaşım gereği tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürdü.

Müşteki ve tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Semir Y'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 47 kişinin öldüğü 8 katlı Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 4 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.