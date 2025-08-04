Antakya'da Yanan Ormanda Hortum Görüntülendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde geçen ay yanan ormanda meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, yerleşim alanlarına ulaşmadan son buldu.
HATAY'ın Antakya ilçesinde geçen ay yanan ormanda hortum çıktı. Hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Serinyol Mahallesi'nde geçen ay yanan ormanda hortum meydana geldi. Hortum, bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine gelmeden son buldu.
Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel