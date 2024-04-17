Antakya'da Tavuk Çiftliği Deposunda Yangın Çıktı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında depo içerisindeki yumurta kartonları zarar gördü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Gülderen Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo içerisindeki yumurta kartonları yandı.