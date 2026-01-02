Hatay'da sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Açıkdere Mahallesi'ndeki Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) bulunan bir sünger deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar oluştu.