Hatay'da sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesindeki sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Açıkdere Mahallesi'ndeki Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) bulunan bir sünger deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
