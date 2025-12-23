Antakya'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Haberler

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tırda hasar meydana geldi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AGG 216 plakalı tır, Antakya-Altınözü kara yolunun Kuruyer mevkisinde alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
