Antakya'da sağanak su birikintilerine yol açtı, araçlar yollarda mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antakya'da gece başlayan sağanak sabah etkisini artırdı; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi trafiğe kapanırken Büyükşehir ekipleri kurtarma ve temizlik çalışması başlattı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi, su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Araçların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.
Kaynak: AA