Antakya'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Antakya'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haraparası Mahallesi'nde park halindeki 31 AAN 30 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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