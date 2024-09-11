Antakya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale başlatıldı.
Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.