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Antakya'da operasyonda kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi. Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.A, K.D, M.S.K. ile S.G'yi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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