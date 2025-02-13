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Antakya'da Nergis Tarlası, Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor

Antakya'da Nergis Tarlası, Fotoğraf Tutkunlarını Ağırlıyor
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Havaların ısınmasıyla Antakya'nın Karlısu Mahallesi'ndeki nergis tarlası çiçek açtı. Ziyaretçiler, çiçekler arasında huzur bulup fotoğraf çekildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde nergislerle renklenen tarla fotoğraf tutkunlarını ağırladı.

Havaların ısınmasıyla Karlısu Mahallesi'ndeki Necati Sefa'ya ait tarladaki nergisler çiçek açtı.

Mahalleden geçen vatandaşlar, yolculuklarına ara verip nergisleri inceledi.

Ziyaretçiler, çiçeklerin arasında dinlenip fotoğraf çektirdi.

Tarlayı gezenlerden Nilgin Öztürk, AA muhabirine, nergislerin yanında oturup huzur bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
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