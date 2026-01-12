Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde, deprem sonrası boş olan 2 katlı metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Meydan Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel