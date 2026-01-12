Haberler

Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde, deprem sonrası boş olan 2 katlı metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Meydan Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
