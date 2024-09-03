Antakya'da Konteyner Kentte Sinema Etkinliği
Hatay'ın Antakya ilçesinde, konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi. Depremzedeler, Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen'in rol aldığı 'Neşeli Günler' isimli filmi izledi. Etkinlik sırasında çocuklara dondurma ve mısır dağıtıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, konteyner kentte sinema etkinliği yapıldı.
Derince Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Geçici Konaklama Merkezi'ndeki etkinlikte depremzedeler, Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen'in rol aldığı "Neşeli Günler" isimli filmi izledi.
Film sırasında çocuklara dondurma ve mısır dağıtıldı.