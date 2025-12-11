Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
Hatay'ın Antakya ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki M.D, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Evinin 1,5 kilometre uzağındaki konteyner kentte sağ olarak bulunan çocuk, sağlık kontrolünden geçirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaybolan çocuk ekiplerce bulundu.
Saraykent Mahallesi'nde 3 yaşındaki M.D'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, evinin 1,5 kilometre uzağındaki konteyner kentte bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel