Haberler

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki M.D, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Evinin 1,5 kilometre uzağındaki konteyner kentte sağ olarak bulunan çocuk, sağlık kontrolünden geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaybolan çocuk ekiplerce bulundu.

Saraykent Mahallesi'nde 3 yaşındaki M.D'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, evinin 1,5 kilometre uzağındaki konteyner kentte bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
Avustralya'da nefes kesen olay: Paraşütçünün yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı

Havada nefes kesen dakikalar: Paraşütçünün yaşam mücadelesi kamerada
title