Antakya'da Elektrikli Motosiklet Asi Nehri'ne Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kontrolden çıkarak Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sürücünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen üç tekerlekli motosiklet, Güzelburç Mahallesi'nde Asi Nehri'ne devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan yaralı olarak çıkarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.