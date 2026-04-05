Hatay'da iş yerinden cep telefonu ve aksesuar hırsızlığı güvenlik kamerasında
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 2 zanlı cep telefonları ve aksesuarları çaldı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Alaaddin Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 2 kişi, Mert U'nun işlettiği dükkana girdi.
Raflardaki cep telefonları ve aksesuarları çalan zanlılar, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine iş yerine sevk edilen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çaldıkları ürünleri çantaya koyan zanlıların, fark ettikleri kameranın yönünü değiştirmeleri yer aldı.