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Antakya'da Atölye Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde büro malzemeleri üreten bir atölyede saat 11.30 sıralarında çıkan yangına, 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Ekipler, yangını 3 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Atölye kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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