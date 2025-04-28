Antakya'da 6 Yaşındaki Kız Çocuğu İnşaat Demiriyle Yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde dengesini kaybedip düşen 6 yaşındaki D.A'nın beline inşaat demiri saplandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı; demir, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beline inşaat demiri saplanan 6 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Yabancı uyruklu D.A, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü.
Düştüğü yerde beline demir saplanan çocuk yaralandı.
D.A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Kız çocuğunun beline saplanan demir, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
D.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel