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Antakya'da 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, ağır hasar gören 5 katlı bina kontrollü bir şekilde iş makinesiyle yıkıldı. Yıkım anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı hasarlı bina iş makinesinin darbesiyle kağıt gibi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Antakya'da 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Güncel
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