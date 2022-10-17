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Özel harekat 5 saatte ikna etti! Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmaya kalktı

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Özel harekat 5 saatte ikna etti! Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmaya kalktı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç. oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı. Yaklaşık 5 saatin sonunda özel harekat polislerinin kapıyı çilingire açtırarak eve girmesinin ardından balkondan sarkan E.Ç., kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı.

Bu sabah saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan E.Ç. balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi

Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak istedi

Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Vasviye Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., "Söyleyecek söz yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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