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Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyen genç, babasının boğazını kesti

Güncel Haberler

Diyarbakır'da 32 yaşındaki Ü.A. annesi ve kız kardeşini bir odaya kilitleyip, tartıştığı babası Mehmet Ali Akarsu'ya saldırdı. Boğazı kesilip göğsünden bıçaklanan baba ağır yaralandı.

Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede Mehmet Ali Akarsu ile madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ü.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

HEM BOĞAZINDAN HEM GÖĞSÜNDEN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A., evdeki annesi ve kız kardeşini başka bir odaya kilitleyerek bıçakla babasına saldırdı. Ü.A., babasının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ODAYA KİLİTLEYİP, BABASININ BOĞAZINI KESTİ

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Akarsu, ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ü.A. gözaltına alınırken, anne ve kızı da kilitli oldukları odadan çıkarıldı. Akarsu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ü.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ODAYA KİLİTLEYİP, BABASININ BOĞAZINI KESTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Erkek evladı olan babalar bunları yetiştirirken daha dikkatli ve sevkatli olmaları gerekiyor. Çünkü yaradılış gereği dişiye göre merhamet ve sevgi doğuştan değil sonradan verilen eğitimle ilgilidir. Erkek saygı, sevgi ve sabirda dişinin tırnağı bile olamaz.

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bekir yapici:

bu tür cinayetlerin yüzde doksaninin sebebi uyusturucu bagimliliginla alakali ülkemiz adeta ortadogunun uyusturucu kavsagi haline geldi yabanci baronlar ülkemizde rahatca yasiyor cekinmeden aralarinda catisiyorlar kullanma yasi 11-13 düsmüs adeta her okulun yan sokaginda ve köse basinda torbaci var kim bunlari koruyup kolluyor.

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